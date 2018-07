«Sono l’ennesimo segnale del vivo interesse per la sanità calabrese da parte del

ministro della Salute, Giulia Grillo, gli immediati accertamenti disposti rispetto

alla denuncia, che ha fatto il giro dell’Italia, del consigliere di Anaao-Assomed

Gianluigi Scaffidi sulla vicenda dell’utilizzo di cartoni per le ingessature all’ospedale

di Reggio Calabria». Lo affermano, in una nota, i deputati M5s Francesco Sapia e

Dalila Nesci, della commissione Sanità, che aggiungono: «Di recente i sindacati

dei medici dell’ospedale reggino avevano chiesto al direttore generale, Frank Benedetto,

di pensare alla criticità attuali dell’ospedale, piuttosto che alla parata della

presentazione del futuro ospedale, avvenuta alla presenza del governatore Mario Oliverio.

Si è trattato del secondo grande bluff di Benedetto e Oliverio, dopo l’inaugurazione

della Cardiochirurgia all’epoca non accreditata, la quale vide, peraltro, la passerella

del precedente ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che furbamente prese il

merito della riattivazione del reparto, avvenuta grazie a una durissima battaglia

del Movimento 5stelle calabrese». «Il nuovo governo – concludono Sapia e Nesci

– ha dunque segnato un cambio di metodo e di passo, partendo, anche stavolta, dalla

verifica delle carenze organizzative, finora coperte dal teatrino politico del centrosinistra

regionale e dalla silente complicità del commissario Massimo Scura».