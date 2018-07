“Come un ospedale da campo in tempo di guerra. Il risparmio elevato a sistema, l’arte di arrangiarsi a pratica terapeutica”. Così il segretario Nazionale Anaao Assomed, Carlo Palermo commenta l’utilizzo da parte dell’Ospedale di Reggio Calabria di cartoni per trattare lesioni ossee al posto di più moderni dispositivi medici o del più tradizionale gesso. “Il paziente è arrivato in pronto soccorso già con la stabilizzazione di cartone e noi non l’abbiamo tolta solo per evitare di perdere tempo e per fare subito una radiografia allo scopo di prevenire eventuali complicazioni”, ha detto all’ANSA il primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria Angelo Ianni a conclusione della direzione aziendale.

La Calabria, afferma il segretario Anaao, “è così diventata un non luogo della sanità pubblica, creato dalla ricerca spasmodica della sicurezza dei conti che ha preso il posto della sicurezza delle cure, dalla supremazia dei numeri che ha occupato lo spazio dei diritti, dall’incapacità delle politiche regionali di assicurare l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla costituzione”. Ma questa regione, prosegue, è diventata anche “il simbolo di un’altra Italia e, nello stesso tempo, lo specchio di quello che sarà tutta la sanità pubblica italiana se non si arresta il piano inclinato su cui è da tempo avviata. La desertificazione ospedaliera, i tagli al personale, la limitazione degli acquisti dei beni necessari per le cure, operati con il miraggio dell’equilibrio dei bilanci, hanno prodotto danni immensi alla tutela della salute dei cittadini ed alle condizioni di lavoro dei medici”.

E ad essere “al collasso”, conclude Palermo, “è tutta la sanità meridionale, con la Puglia che grida vittoria per una striminzita sufficienza raggiunta nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), la Campania che si accontenta del lento avvicinarsi ad un tale traguardo, e la Basilicata con un presidente agli arresti domiciliari perché accusato di invadenza pervasiva nella gestione della sanità”.

Ministro Grillo: a Reggio faremo emergere tutte responsabilità – “Quello che è accaduto al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove pazienti con fratture sarebbero stati curati con fasciature di fortuna e cartoni, è di una gravità estrema. Nessuno intende sottovalutare le oggettive difficoltà in cui gli operatori svolgono la loro attività, ma quanto accaduto, se confermato, è frutto di evidenti ed ingiustificabili carenze organizzative”. Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Giulia Grillo, assicurando che “faremo emergere tutte le responsabilità”.

Scalercio (Fi): “Sanità calabrese vergogna”

“Quanto successo ieri presso gli ospedali “Riuniti” di Reggio Calabria è

vergognoso” – così Elisa Scalercio, Dirigente Nazionale dei giovani di

Forza Italia – “La gestione della sanità calabrese targata Oliverio e

compagni, è da anni allo sbando, nonostante i proclami – ultimo, ma solo in

ordine cronologico,

quello tenutosi pochi giorni fa dal direttore generale Frank Benedetto, che

aveva presentato il progetto del nuovo ospedale (privato) reggino, insieme,

ovviamente,

al Governatore Mario Oliverio, che con grande entusiasmo durante la

conferenza stampa già sognava “l’ospedale del futuro”, ma le immagini che

arrivano dal pronto soccorso di Reggio, dove in assenza di tutori e

stecche, per “immobilizzare” gli arti dei pazienti sono stati usati cartoni

da imballaggio, ci riportano immediatamente alla triste realtà del

presente, lasciando allibito e sconcertato chi guarda, e ci fanno chiedere

sempre di più a che livello di indecenza si debba arrivare, prima che lo

Stato centrale intervenga a porre un veto assoluto sulla governance

regionale per le questioni legate alla sanità.”

E continua “Auspico che quanto prima vengano date delle risposte ai

cittadini calabresi, sempre più stanchi di questa gestione targata PD che

sembra non conoscere altro tempo verbale al di fuori del “futuro”, essendo

totalmente incapace di risolvere i problemi del tempo presente, e mi auguro

che alle prossime elezioni, i cittadini se ne ricordino, nel frattempo

chiediamo agli organi competenti di agire, poiché il diritto alla salute è

tra i più importanti della nostra Costituzione e come tale pretendiamo che

sia garantito come si deve, gli ospedali della Calabria non possono

continuare ad essere utilizzati come “ospedali da campo”.