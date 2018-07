Si è conclusa il 27 luglio scorso SocialEstate 2018, la colonia

estiva organizzata e voluta dall’assessore alle Politiche sociali del

Comune di Cariati Sergio Salvati. Per la prima volta, l’esperienza

della colonia estiva ha visto coinvolti oltre che i ragazzi dai 7 ai 14

anni, anche i diversamente abili e gli anziani.

La colonia SocialEstate 2018 è stata curata dal FaroOnlus, che ha

messo a disposizione dodici operatori competenti e professionali che

hanno assicurato il regolare svolgimento delle attività.

«L’esperienza – ha raccontato l’assessore Sergio Salvati – si è

rivelata essere un importante e a tratti costruttivo momento di

socializzazione, divertimento e crescita per tutti i partecipanti,

oltre che un valido aiuto per le loro famiglie. Come avevamo previsto e

fortemente voluto, si sono alternate giornate dedicate ad attività

varie: da quelle psicomotorie, a quelle di stimolazione cognitiva,

passando per quelle didattiche e ludico-motorie.

E ancora, i partecipanti sono stati coinvolti in laboratori e momenti

di relax e socializzazione. Inoltre – ha detto ancora Salvati – il

gruppo di ragazzi ha partecipato a tre giornate tematiche: una dedicata

alla sicurezza stradale, una alla prevenzione e ai danni provocati dal

fumo, tenuta dalla dottoressa Francesca Santoro dirigente medico del

Serd di Cariati, e l’ultima dedicata all’educazione ambientale con

la partecipazione a “Ricicla estate 2018” a cura di Legambiente

Calabria e Legambiente Circolo Nicà di Scala Coeli».

Ma non è del tutto finita. Social Estate 2018 dà appuntamento, a

chiunque voglia partecipare, giovedì 2 luglio alle ore 21.00 nel

centro storico di Cariati con uno spettacolo organizzato dai ragazzi e

dagli operatori a chiusura di questa bellissima esperienza formativa.

«Invitiamo tutti a partecipare all’ultimo appuntamento di giovedì

prossimo – ha detto infine l’assessore Salvati – . La colonia è

stata un’iniziativa che ha raggiunto almeno tre obiettivi: quello

della socializzazione, quello di dare un utile servizio alle famiglie e

quello di coinvolgere divertendo. Siamo contenti e lavoreremo per

ripetere l’esperienza, magari apportando nel tempo anche novità e

nuovi servizi».