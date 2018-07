«Questa mattina alle 8.30 in commissione igiene e sanità ho chiesto al presidente

Pierpaolo Sileri, del Movimento 5 Stelle, di calendarizzare l’audizione sia del direttore

generale del Grande Ospedale Metropolitano Frank Benedetto sia del commissario Massimo

Scura».

Lo ha dichiarato il senatore capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità

Marco Siclari dopo aver portato in aula lo stato di degrado in cui verte il nosocomio

reggino, il cui personale sanitario nelle ore notturne, sante la chiusura del reparto

di ortopedia, è costretto a intervenire, in caso di fratture non con gesso ma con

dei cartoni.

«Mi fa piacere che il ministro Grillo abbia accolto la mia richiesta e che, finalmente,

sia possibile occuparsi dell’emergenza sanitaria calabrese. Ciò accade, purtroppo,

dopo l’ennesima figuraccia a livello nazionale, nonostante fin dal mio insediamento

abbia chiesto a gran voce e in tutte le occasioni possibili di prendere tempestivi

provvedimenti», ha concluso il senatore azzurro.