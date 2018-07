“È un giorno che i Laghi di Sibari attendevano da tanto, troppo tempo: da oggi il

Canale degli Stombi è giuridicamente navigabile e sono garantite le risorse finanziarie

per mantenerlo concretamente tale”. Esprime grande soddisfazione il consigliere regionale

Bevacqua, relatore della legge sugli Stombi approvata nella seduta odierna del Consiglio

regionale. “Si è completato un percorso – prosegue Bevacqua – che avevo iniziato

tre anni fa, mediante due miei emendamenti al bilancio che, rispettivamente, nel

2015, hanno trasferito 130 mila euro con cui è stata acquistata e consegnata al Comune

di Cassano la benna dragante, mentre i successivi 120 mila euro stanziati nel 2016

intervenivano sul porto turistico. Il testo licenziato oggi, nato dall’armonizzazione

delle proposte presentate da me e dal collega Gallo, oltre a riconoscere la navigazione

nel collettore artificiale di bonifica denominato “Canale degli Stombi”, quale via

navigabile di IV classe, garantisce il reperimento delle risorse annuali necessarie

a consentire il mantenimento in perfetta efficienza degli strumenti (draga, pontone,

escavatore, ecc.) già acquisiti e il loro utilizzo”. “Un contributo a carico del

bilancio regionale – spiega Bevacqua – sarà corrisposto previa rendicontazione da

parte del Comune di Cassano allo Ionio, corredata dalla documentazione comprovante

la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti. Quando, all’inizio del mio mandato

consiliare, decisi di porre mano alla questione, si procedeva con interventi straordinari

e di emergenza, di scarsissima utilità e che, solo dal 2006 al 2013, avevano prodotto

un esborso pari a quasi un milione di euro per le casse regionali. Adesso, il Comune,

che diventa concessionario perenne dell’autorizzazione a compiere opere di dragaggio,

ha la titolarità, le macchine e le risorse finanziarie per una manutenzione ordinaria

e costante che eviti l’insabbiamento e consenta la rinascita di quell’impareggiabile

gioiello che risponde al nome di Laghi di Sibari”.