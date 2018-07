TAURIANOVA (RC) – “#EstateaTaurianova2018”, è l’hashtag ideato dalle associazioni “Amici del Palco”, “Mammalucco” e “Parallelo 38”, per promuovere sui vari social, in maniera unitaria, gli eventi estivi in programma. Inizia quindi così la stagione di eventi di Taurianova, attraverso un’idea semplice ma innovativa, che permetterà di pubblicizzare al meglio gli eventi in programma nel ricco cartellone estivo, messo a punto dall’Amministrazione comunale in sinergia con le associazioni. Attraverso l’hashtag, i cittadini potranno contribuire a promuovere la propria città. Tutti potranno scattarsi una foto e pubblicarla sui social network scrivendo #EstateaTaurianova2018. Attraverso questo moderno mezzo di promozione, saranno i turisti e i cittadini, a promuovere gli eventi che allieteranno l’estate taurianovese, attirando più gente possibile. Lo scopo infatti, è quello di sensibilizzare, far scoprire o semplicemente far condividere momenti, inseriti in contesti umani, concreti e percepibili. La strategia principale è la moderna condivisione multimediale.