Tutto procede per il meglio in casa amaranto con gli atleti che nonostante il caldo afoso sopportano il duro lavoro impartito da mister Giampà coadiuvato dal vice, Loiarro.

Oggi, secondo giorno di allenamenti della seconda settima del pre-campionato, al mattino svolto lavoro di resistenza e velocità, mentre nel pomeriggio si è curato l’aspetto tecnico-tattico. I portieri, sia al mattino che nel pomeriggio, hanno “sudato” col preparatore Telli.

Intanto è stato ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante esterno, Emanuele Solazzo, un cl. 99 proveniente dall’Avellino. Domani (mercoledì) ancora doppia seduta, mentre è saltata l’amichevole programmata per giovedì, il Borgia a causa di impegni di molti dei suoi calciatori ha comunicato, ovviamente scusandosi, di non poter essere presente. Contattate tante società della zona, domani ne sapremo di più.