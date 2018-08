Una vera e propria esplosione di false mail che promettono finti

rimborsi dell’Agenzia delle Entrate e che giungono sui nostri

indirizzi di posta elettronica. È questo l’ennesimo allarme

lanciato dalla Polizia Postale, che con un post

[https://www.facebook.com/commissariatodips/photos/a.287180084777013.1073741845.187255258102830/1003748429786838/?type=3&theater]

pubblicato sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line –

Italia [https://www.facebook.com/commissariatodips/?ref=br_rs]” ha

rilanciato l’allerta già comunicata dall’Agenzia delle Entrate

stessa. Noi dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, abbiamo più volte segnalato

i problemi connessi al phishing, un tipo di truffa effettuata sulla

rete attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la

vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati

finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una

comunicazione digitale. E abbiamo invitato gli utenti della rete a

prestare la massima attenzione. Ma la miriade di questo tipo di

comunicazioni c’induce a segnalare l’allarme per come denunciato

dalla stessa Agenzia delle Entrate e rilanciato dalla Polizia Postale

con la seguente comunicazione con tanto di screenshot della tipica

mail truffaldina: “Attenzione alle #email #truffa sui rimborsi

fiscali. L’Agenzia delle Entrate raccomanda di cestinare le false

comunicazioni. Nuovi tentativi di #phishing ai danni di alcuni

cittadini che hanno ricevuto, via e-mail, false notifiche di #rimborsi

#fiscali in nome dell’#Agenzia delle #Entrate. Nel messaggio di

posta elettronica, che contiene il logo dell’Agenzia, si informa di

un presunto tentativo di rimborso non andato a buon fine e si invita

ad accedere al proprio portale per elaborare manualmente la procedura.

A tale scopo, viene chiesto di aggiornare le informazioni del proprio

account accedendo a un link contenuto nel testo della e-mail. Visita

il nostro sito per dei consigli utili

https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/email-truffa-rimborsi-fiscali-agenzia-delle-entrate.html

[https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/email-truffa-rimborsi-fiscali-agenzia-delle-entrate.html]

DI SEGUITO UN ESEMPIO DI EMAIL TRUFFALDINA”. È bene ricordare,

quindi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, che l’Agenzia

delle Entrate non invia comunicazioni via email relative ai rimborsi.

Peraltro, è lo stesso ente a comunicare sul proprio sito

www.agenziaentrate.gov.it [http://www.agenziaentrate.gov.it/] nella

sezione “Come sono pagati i rimborsi

[https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Rimborsi/Richiesta+rimborso/Come+sono+pagati+i+rimborsi/?page=rimborsicitt]”

le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale. Nel caso siate

comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della

nostra associazione tramite i nostri contatti email

info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org

per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare

pregiudizi.