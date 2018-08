di Antonio Spina

Cresce l’attesa a Taurianova per l’arrivo della squadra del Presidente Praticò. Infatti, sabato 4 Agosto, nell’ambito del Concorso Internazionale dei Madonnari, giunto alla sua terza edizione ed organizzato dalla locale associazione di promozione socio-culturale “Amici del Palco”, presso l’anfiteatro della Villa comunale “A.Fava” ci sarà la presentazione ufficiale ai suoi tifosi dell’organico amaranto, che si appresta ad affrontare un campionato lungo e difficile come quello di serie C.

Ottima iniziativa, senza dubbio e grazie anche alla collaborazione del Reggina social club, quella di portare la principale squadra della provincia, dal grande blasone e da un passato importante in serie A, nella piana di Gioia Tauro ed in particolare a Taurianova. L’intento è quello di avvicinare la Reggina alla sua gente, cercando di ricreare quell’entusiasmo che è stato sempre un tassello importante per il raggiungimento di risultati prestigiosi. La compagine amaranto vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista, e lo vuole fare, cercando di identificarsi con il suo territorio e con la sua gente, dando vita ad un connubio che rappresenta la migliore espressione da esportare fuori dei confini regionali.

Il programma della manifestazione prevede l’inizio alle ore 21 e dopo i saluti istituzionali e le premiazioni del 1°, 2° e 3°classificato da parte di una giuria tecnica, la serata assumerà contorni in cui il colore amaranto diventerà il vero protagonista. Grande ospite della serata sarà Rocco Barbaro, che saprà far divertire il pubblico con il suo spettacolo. Il comico di Palmi,quindi, farà salire sul palco tutti i protagonisti della stagione amaranto che si presenteranno ai loro tifosi. L’evento, che sarà presentato da Marco Mauro, si concluderà con il djset amaranto ideato dal dj Lukaos.