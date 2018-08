Potrebbe partire dalla KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) l’autorità

federale tedesca del Ministero dei Trasporti che si occupa delle

omologazioni e dei controlli dei veicoli, un ordine di richiamo di

migliaia di veicoli della Volkswagen per la presenza di un metallo

pesante, il cadmio. Questo elemento utilizzato in vari apparecchi

elettrici, come i televisori, è vietato nella maggior parte delle

componenti di automobili. La vicenda sarebbe nata dal fatto che un

fornitore non identificato, avrebbe consegnato caricabatterie

contenenti cadmio che sono stati installati in vari veicoli elettrici

e ibridi Volkswagen, Audi e Porsche tra il 2013 e il giugno 2018. Il

gruppo di Wolfsburg avrebbe avvisato la KBA della presenza del metallo

nei suoi veicoli in quantità molto piccola, cioè 0,008 grammi, lo

scorso 20 luglio. Il produttore ha confermato che è probabile che

124.000 veicoli in circolazione potranno essere oggetto di richiamo

nelle officine autorizzate, come riportato dalla stampa tedesca.

Tuttavia, i veicoli contaminati non presenterebbero un pericolo

immediato, sostiene il colosso dell’automobile, perché il relè

corrispondente è installato in una scatola fissa all’interno del

caricatore, che a sua volta è circondato da una cassa solida,

impedendo al metallo di finire a contatto con l’ambiente. La

produzione in serie e la consegna dei modelli interessati sono stati

interrotti immediatamente, aggiunge la casa automobilistica, e il

relè precedentemente installato è stato sostituito da quello di un

altro fornitore prima della ripresa della produzione. In attesa di

conoscere le definitive determinazioni delle autorità deputate al

controllo dei veicoli, per Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, è

tuttavia essenziale che si sappia al più breve se debba essere

attuata una procedura di richiamo su scala globale e quindi anche in

Italia, nonché le relative modalità per la tutela più rapida ed

efficace della sicurezza e della salute degli utenti dei veicoli in

questione.