Le spiagge di Reggio Calabria e lo sport su sabbia è il binomio perfetto per far appassionare decine di giovani ai Beach Sports, emergenti discipline olimpiche sulle più belle spiagge del pianeta coinvolgono nei mesi estivi migliaia di sportivi e semplici appassionati. Nata da un’idea dello staff dell’Associazione PLANET Sport & Events di Reggio Calabria, l’inizativa propone una serie di appuntamenti sportivi che daranno la possibilità ai reggini, amanti dello sport in genere, di divertirsi e appassionarsi al Beach Volley e al Beach Soccer, discipline emergenti che derivano dai relativi sport tradizionali.

Il primo appuntamento avrà luogo nella settimana dal 6 al 12 agosto sul litorale nord di Reggio Calabria, precisamente nella marina di Catona nelle spiagge adiacenti la struttura alberghiera REGENT Beach Hotel. L’organizzazione ha ideato tornei aperti a tutti, che verranno disputati su due campi regolamentari, per le diverse categorie riconosciute dalla FIPAV e dall’Ente di Promozione Sportiva A.S.C.. Verrano disputati i tornei di 2×2 Maschili, 2×2 Femminili e 4×4 Misti, divisi in gironi di qualificazione che affermeranno le squadre che nel weekend si contenderanno il trofeo delle rispettive categorie.

Si disputerà in simultanea anche un torneo di Beach Soccer, che appassionerà giovani e adulti che con lo sport, la sabbia e il mare daranno vita ad una settimana entusiasmante lungo la spiaggia di Catona, nel tentativo di far dimenticare l’immagine negativa che nelle ultime settimane ha colorato l’estate reggina. La Mission dello staff del PLANET Sport & Events è proprio quella di ridare nuova luce e colore alle località balneari reggine, puntando sull’energia dello sport e l’allegria dei giovani della città di Reggio Calabria.