Non solo arte, spettacolo, cultura, ma anche sport. Accanto ad attori, registi di fama nazionale e internazionale, il prossimo 4 agosto salirà sul palco dell’Arena del Magna Graecia Film Festival, sotto la direzione artistica di Gianvito Casadonte, l’Asd Saint Michel al completo, la squadra di calcio di Gioia Tauro fondata e presieduta da don Gaudioso Mercuri, che porta avanti i valori del rispetto delle regole e dell’avversario, sigilli della squadra che gioca con “la fede nel cuore”.

La Saint Michel che ha come scopo l’evangelizzazione, in prima linea per diffondere la cultura della solidarietà e della speranza sostenendo gli ultimi, i detenuti, gli ammalati, riceverà il premio legalità dal presidente dell’associazione Philia & Anthropos, Mario Cannistrà. “Abbiamo deciso di premiare quest’anno un sacerdote – ha detto il presidente dell’associazione- che porta avanti ormai da quattro anni un progetto coraggioso in campo come nella vita in un territorio difficile come quello della Piana di Gioia Tauro: quello di offrire un’alternativa ai giovani di oggi, che vivono diverse situazioni di disagio, in linea con lo scopo della nostra associazione, che nasce dall’iniziativa di 6 professionisti operanti in diversi campi professionali. Siamo accumunati dalla volontà di sostenere programmi culturali, medici, di istruzione, sociali e sportivi, in contesti che necessitano di aiuto. Catalizziamo risorse- ha aggiunto Cannistrà- che possono tradursi in elargizioni, in investimenti o servizi per il bene comune, perseguendo finalità di utilità sociale, creando network, in nome della solidarietà e dello sviluppo umano, sociale ed economico, che rafforzi l’identità individuale e collettiva dei soci e di tutte quelle persone che si adoperano sulla stessa scia. Diceva Maria Teresa di Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.