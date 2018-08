“Dati economici drammatici, Decreto Dignità meglio conosciuto come senza dignità, ideato e confezionato da chi non sa minimamente cosa significhi creare occupazione e fare impresa, la più grande acciaieria d’Europa l’Ilva di Taranto a rischio chiusura e abbandonata dal DiMaio-tentenna al proprio destino. E ancora, un Ministero-scatola vuota, che di sud ha solo il luogo di nascita del Ministro, ecco il riassunto del Governo Conte, un esecutivo esclusivamente a trazione nordista, che dopo aver illuso con irrealizzabili promesse l’elettorato meridionale, giorno dopo giorno lo mortifica”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia, che prosegue: “da figlia del mezzogiorno non posso che constatare come solo il Presidente Berlusconi, continua a tenere alta l’attenzione ed essere vicino alle problematiche che affliggono il nostro Meridione e a porle da sempre al centro del programma di Forza Italia e dell’agenda politica” conclude l’esponente azzurra.