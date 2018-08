Sindaci, Assessori e Consiglieri in campo, questa volta sul rettangolo verde, per un torneo di calcio a 5 che servirà a raccogliere fondi per l’installazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico nel Comune di San Roberto. La manifestazione dal nome “Il Pallone nel cuore” è inserita nelle celebrazioni per il “Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo”, si svolgerà nelle giornate del 2 e del 3 agosto presso il Parco Comunale di San Roberto e sarà dedicata a Pasquale Caratozzolo, già Sindaco di Scilla, venuto a mancare nel 2015.

L’idea nasce per creare un momento di incontro in amicizia e spensieratezza tra tanti Amministratori locali del territorio, sfruttando un’occasione a metà tra la giornata sportiva e la goliardia. Un’occasione per stare insieme e, al tempo stesso, per condividere le diverse esperienze di amministratori. Con un fine importante, quello di rendere ancor più sicuro e protetto il territorio, soprattutto in una zona premontana, lontana da ospedali e presidi medici di una certa importanza, a dimostrazione dell’impegno costante per il bene della collettività. Oggi, intanto, alle 18.00 aprirà presso l’ex sede municipale di via Roma la mostra fotografica “San Roberto nella storia”. Un evento culturale considerevole e assolutamente da non perdere.