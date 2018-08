Il consigliere Demetrio Marino, delegato allo Sport e all’Impiantistica Sportiva della Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica che è in pubblicazione l’avviso per la “Concessione in uso di palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore” per l’a.s. 2018/2019, per lo svolgimento di “attività sportive e/o ricreative ed altre attività compatibili con le caratteristiche e la specificità delle strutture”.

“In attesa dell’approvazione del nuovo regolamento metropolitano, il bando presentato in anticipo rispetto alla tempistica seguita lo scorso anno – dichiara Demetrio Marino – consente alle società sportive dilettantistiche di utilizzare le palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in concessione, per svolgere attività sportive e ludiche del prossimo anno sociale nei tempi compatibili con l’inizio delle attività scolastiche”.

La concessione delle strutture potrà essere rilasciata anche ad altri soggetti che ne facciano richiesta, in uso straordinario o temporaneo, per brevi manifestazioni e per una durata non superiore a tre giorni secondo le modalità indicate nel corpo dell’avviso pubblico. Le Associazioni che intendano avanzare istanza di utilizzo delle palestre dovranno presentare domanda, attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito www.cittametropolitana.rc.it, entro il giorno 7 settembre 2018.