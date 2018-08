Scatta il richiamo anche in Italia sui preservativi Durex, dopo quello

segnalato a livello globale per primo dallo “Sportello dei Diritti

di 60 lotti di prodotti

difettosi, con due tipi che sono a rischio rottura prima della data di

scadenza. Bennet, azienda operante nel mercato degli ipermercati e dei

centri commerciali, ha diffuso il richiamo, già scattato nel Regno

Unito e in Irlanda, riguardante alcune confezioni da 6. Nello

specifico, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello

dei Diritti" sono i Durex Real

Feel, numero di lotto 1000417778 con scadenza dicembre 2020. Il ritiro

dalla vendita è scattato dopo alcuni test che hanno dimostrato come

quei preservativi siano a rischio rottura: “A titolo cautelativo

abbiamo ritenuto opportuno ritirare uno specifico Lotto di Durex Real

Feel. Non vi è alcun rischio immediato per la sicurezza dei

consumatori. Chi avesse acquistato una confezione di questo prodotto

in questo negozio, è pregato di restituirlo ed otterrà un rimborso.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al nostro servizio

clienti al numero verde: 800.868000 attivo dal lunedì aql venerdì

dalle ore 9,00 alle ore 17,00. La Qualità dei prodotti Durex e la

sicurezza dei nostri consumatori sono al primo posto. Tutti gli altri

lotti di profilattici Durex Real Feel rispettano i consueti standard

di qualità e non sono interessati da questo richiamo” ha ritenuto

opportuno dichiarare nel comunicato l’azienda che commercializza in

Italia il prodotto.