Rosarno – Pubblicato avviso pubblico per la selezione di 30 lavoratori precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga. Il Comune di Rosarno ha pubblicato un avviso pubblico con scadenza al 21 agosto, per il reclutamento di 30 soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga.

L’Ente è stato, infatti, destinatario di un finanziamento da parte della Regione Calabria, dopo aver aderito alla Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini rivolta agli Enti Pubblici.

I progetti avranno una durata di 6 mesi prorogabili, con un impegno massimo di 20 ore settimanali. Ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio. Al singolo tirocinante competerà un’indennità mensile pari a € 500, per una durata massima di 6 mesi e per un contributo massimo totale concedibile pari a € 3.000,00.

I 30 tirocinanti saranno impegnati nelle seguenti attività: manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’ente, manutenzione ordinaria della viabilità, manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare e servizi di supporto amministrativo.

“Si tratta di un’importante occasione formativa, oltre che di sostegno economico, per 30 persone uscite dal mondo del lavoro e che grazie ai progetti finanziati dalla Regione Calabria potranno svolgere un tirocinio retribuito presso il Comune di Rosarno – dichiara il Sindaco Giuseppe Idà -. La nostra Amministrazione è stata sempre attenta a cogliere ogni opportunità riguardante le politiche di inclusione lavorativa e sociale. Saranno, infatti, complessivamente 44 le figure impegnate in progetti con il Comune di Rosarno, oltre ai 30 ex percettori di mobilità in deroga. l’Ente a breve pubblicherà altresì il bando riguardante la selezione per 14 volontari da impiegare nel Servizio Civile Nazionale. Invito tutti gli interessati a partecipare – conclude Idà – così da poter contribuire concretamente a migliorare la nostra Città”.