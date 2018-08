Il Reparto di Chirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, diretto dal dr Antonio Perri, diventa Centro Trainer per lo sviluppo della chirurgia mininvasiva laparoscopica nella terapia chirurgica dei tumori del colon.

L’importante riconoscimento è venuto dall’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italia), la società scientifica maggiormente rappresentativa in Italia al termine di una selezione che ha valutato l’attività chirurgica, in questo settore, di vari ospedali italiani. Al termine dell’osservazione l’ACOI ha selezionato 9 Centri Trainer in tutta Italia e fra questi, unico in Calabria, il reparto di Chirurgia dell’AO di Cosenza, in cui già da diversi anni questa tecnica chirurgica è correntemente praticata e sviluppata dal Direttore della UOC dr Antonio Perri, dal vice dr Piero Covello e dagli altri collaboratori.

Come Centro Trainer, anche il reparto di Chirurgia dell’AO, avrà, tra l’altro il compito di formare, in questa tecnica, chirurghi provenienti da altri presidi ospedalieri. Dei nove centri selezionati dall’ACOI, oltre a quello calabrese ve ne sono altri due in Sicilia: i restanti appartengono a presidi ospedalieri del centro/nord Italia.

Soddisfatto del riconoscimento il Direttore Generale, Achille Gentile che ha sottolineato “l’importanza di un centro chirurgico che sia anche riferimento regionale e nazionale, nella formazione chirurgica e nella cura delle patologie, in particolare quelle oncologiche, imponendosi come centro d’eccellenza di fondamentale importanza per contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, un risultato questo, reso possibile anche grazie all’entrata in funzione delle nuove sale operatorie, che hanno reso possibile l’ azzeramento delle liste d’attesa, degli interventi di chirurgia laparoscopica oncologica”.

Il Centro Trainer dell’AO di Cosenza sarà operativo come centro formazione già da settembre: due dei diciotto chirurghi selezionati dall’ACOI per il piano di formazione 2018/2019, inizieranno l’attività formativa già dal prossimo autunno. Il riconoscimento che inaugura ufficialmente all’AO un nuovo corso per la chirurgia “è il coronamento del lavoro e dell’impegno – hanno dichiarato i dr Perri e Covello – che già da anni stiamo portando avanti all’Annunziata, con risultati che oggi sono per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione e che ci ripagano dell’ impegno profuso nella pratica e nello sviluppo di una tecnica riconosciuta oggi come gold standard nella chirurgia oncologica del colon, di grande vantaggio per i pazienti ma certamente non facile nell’apprendimento e nell’esecuzione da parte dei chirurghi.”