Andava a spasso in stato confusionale e verosimilmente sotto l’effetto di alcol, con un’ascia in mano. Un cittadino marocchino, E.D., di 46 anni, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia a Briatico. I militari, avvertiti da una telefonata giunta al 112 sono subito intervenuti e dopo avere raccolto le testimonianze di alcuni passanti hanno passato al setaccio la zona. L’uomo è stato individuato nei pressi della propria automobile e convinto dai carabinieri a consegnare l’arma che è stata immediatamente sequestrata. E.D., al termine dei controlli, è risultato già noto alle forze dell’ordine e segnalato in diverse circostanze per reati contro la persona e contro il patrimonio.