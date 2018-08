Con il caldo gli scarafaggi si moltiplicano e non lasciano tregua. Lo testimonia, per esempio, la presenza di alcuni scarafaggi oggi durante un’udienza innanzi ad un Giudice onorario del Tribunale dei minori a Lecce. Insetti che hanno preso di mira i documenti di processi e non solo. Evidente dunque, per Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, che i casi già da noi segnalati in precedenti nostri interventi confermano con quest’ennesima segnalazione, la sussistenza di una vera e propria emergenza, che prima di diventare un allarme di natura sanitaria, richiede interventi pubblici immediati evitandosi il rimpallo di competenze che si è letto sui giornali negli scorsi giorni, tra amministrazioni comunali e enti che gestiscono gli acquedotti.