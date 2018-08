L’Ekuba Volley Palmi continua nella sua operazione di formazione di un Roster competitivo per la stagione 2018/2019 di serie B1 di pallavolo femminile. Dopo gli importanti innesti di Isabella Perata e Mariella Laragione, ed il super colpo Alessia Travaglini, la società calabrese si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive del forte libero Federica Barone. Nativa di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, Federica ha svolto tutta la sua carriera nella squadra del suo capoluogo, con la cui maglia ha iniziato l’attività sportiva nel 2007. Grazie alle sue ottime prestazioni contribuisce, in maniera determinante, a far salire di categoria la Volalto Caserta, partendo dalla serie C fino a raggiungere il traguardo della promozione in serie A2, vincendo il campionato di B1 nel 2014; categoria, l’A2, che Federica Barone affronta da titolarissima, affermandosi come punto fermo nelle formazioni avvicendatesi nel corso dei 4 anni consecutivi di serie A. La storia con la Volalto continua fino alla stagione appena conclusasi, durante la quale, tra le altre, Federica è compagna di squadra di una vecchia conoscenza palmese, l’ex capitano della Golem Volley Francesca Moretti.

La Barone, che fa di entrambi i fondamentali propri di un libero i suoi punti di forza, arriva a Palmi in cerca di una nuova avventura e di nuovi stimoli per il prosieguo della sua già importante carriera. La società Ekuba Volley è lieta di accogliere a Palmi il libero di Caserta, ben consapevole delle sue doti sportive ed umane. «Federica ha dimostrato nel corso degli anni di essere un’atleta scrupolosa – dichiara il ds dell’Ekuba Pierangelo Cannatà – forte sia in difesa che in ricezione e dedita al lavoro duro e costante. Sappiamo quanto importante sia il ruolo del libero in una squadra, specie nella pallavolo moderna, ed è per questo che la nostra attenzione si è soffermata su Federica.

Siamo certi che qui da noi farà molto e bene, condivide le nostre ambizioni e ci aiuterà a raggiungere traguardi importanti». Felice, per la conclusione di questa importante trattativa è anche il presidente dell’Ekuba Volley Palmi, Francesco Badolati. «Con la Barone abbiamo aggiunto un’altra importante pedina al roster che va pian piano formandosi – ha dichiarato il presidente – con Federica, diventano due le atlete di serie A che giocheranno per i colori dell’Ekuba e che fino alla passata stagione hanno calcato i taraflex rosa dei più importanti palazzetti d’Italia; insieme alle giovani e valide Perata e Laragione, saranno pedine molto importanti per la nostra stagione sportiva. La Barone e la Travaglini, con la loro esperienza e con la loro qualità, sapranno garantire quel qualcosa in più che necessita ad una squadra». Altre trattative di eguale importanza sono attualmente in corso – ha concluso Badolati – speriamo di poter dare al più presto l’ufficialità di altri importanti colpi di mercato».