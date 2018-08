Costa Viola Gourmet, nel continuare concretamente a promuove il territorio, in occasione della 53a edizione del Gran Galà del pescespada, organizzata dalla Pro Loco di Bagnara, presenta l’originale menù preparato appositamente per la kermesse gastronomica, ormai unica meta rinomata a proporre la degustazione del “pescespada, re dello Stretto di Scilla e Cariddi”. Per la prima volta nella sua storia a cucinare per l’organizzazione saranno tutti gli chef di Costa Viola Gourmet, in una ideale brigata di cucina impegnata a realizzare ricette e pietanze nel rispetto della tradizione gastronomica locale ma con rinnovato approccio.

La degustazione prevede un antipasto, due primi e due secondi preparati con ingredienti freschi del luogo e cucinati al momento durante la manifestazione. I banchetti per la degustazione, allestiti nella centralissima piazza Matteotti, ospiteranno, domenica 5 agosto dalle 19 e 30 in piazza Matteotti, i buongustai provenienti da tutta la Calabria. Già dalla tarda mattinata gli “chef gourmet” saranno nella cucina allestita sul posto per affettare melanzane, peperoni, cipolle di Tropea e pomodori di produzione locale per preparare i medaglioni di pasta fresca ripieni e ad affettare il rinomato pescespada pescato dalle passerelle nello Stretto per la preparazione della ormai prelibata parmigiana mentre per l’arrosto al tipico salmoriglio, con le erbette della Costa Viola, sarà tagliato e grigliato al momento durante la degustazione.

Ma non è finita, per il dessert le gelaterie aderenti all’iniziativa e contrassegnate da una bandiera gialla, colori della Pro Loco di Bagnara, proporranno ad un prezzo promozionale sia il gelato artigianale che le fresche granite. L’Amministrazione bagnarese, infine, ha previsto un ampio parcheggio presso il campo sportivo di Bagnara, posto in prossimità della prima entrata alla cittadina lungo la strada statale 18 percorsa da Scilla.