TAURIANOVA – Al via il 3 agosto “Taurianova Summer 2018”, il cartellone dell’estate taurianovese che fino al 9 settembre animerà la cittadina della provincia di Reggio Calabria. Un programma intenso e vario, con tante attività artistiche, culturali, sportive e di intrattenimento, messo in campo dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Scionti, e in particolare dall’assessore agli Eventi cittadini di promozione e alle Politiche per lo sviluppo del turismo Raffaele Loprete. La rassegna si avvale del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della collaborazione della Consulta delle Associazioni e della Società Civile e di diverse Associazioni cittadine che, a vario titolo, contribuiranno ad arricchire l’ampia offerta del cartellone estivo.

Il programma sarà avviato dalla terza edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari Città di Taurianova” a cura dell’Associazione Amici del Palco, dal 3 al 5 agosto, e proseguirà con tanti appuntamenti che si svolgeranno nel centro cittadino e presso le comunità di San Martino e di Amato. Tra gli appuntamenti più attesi, la seconda edizione della “Festa dello Sport”, il 7 agosto, a cura di School Volley e Real Taurianova, la seconda edizione della “Festa dell’Arte pasticcera” promossa dall’Amministrazione in collaborazione con l’Associazione Pasticceri di Taurianova PAST, il 12 agosto, che sarà arricchita dal concerto del grande Peppe Voltarelli e dalla dimostrazione di pasticceria di Gennaro Filippelli (FIPGC), la seconda edizione della “Sagra del Magna Magna” a cura dei commercianti di via Senatore Loschiavo, il 17 agosto, “Musica Sottolio XIII edizione” a cura della Associazione Multiculturale Mammalucco, il 18 agosto, il concerto di Cisco Bellotti storico componente dei Modena City Ramblers, il 20 agosto, la seconda edizione di “Street Food Taurianova Village” dal 24 al 26 agosto a cura dell’Associazione Parallelo 38, “CorriTaurianova” gara podistica regionale a cura dell’Associazione “Amici del Palco” il 26 agosto, “Sport Village III edizione” dal 4 al 6 settembre, e naturalmente la tre giorni dedicata ai Festeggiamenti in onore di Maria SS della Montagna 7, 8 e 9 settembre.

Un ampio ventaglio di eventi per tutte le età, che prevede anche spettacoli teatrali, proiezioni di film, spettacoli di danza, intrattenimento per i più piccoli. «Grazie a un lavoro di programmazione e al coinvolgimento e alla collaborazione delle tante realtà associazionistiche del territorio – afferma l’assessore Raffaele Loprete – siamo riusciti a mettere a punto un cartellone ricco, di qualità, operando con parsimonia e investendo le giuste risorse economiche».

«Anche quest’anno, punteremo a valorizzare le eccellenze della nostra città – sottolinea ancora l’assessore Loprete – attraverso la Festa dell’Arte pasticcera, la cui prima edizione ha riscosso un grande successo». «Si tratta di un evento che, in continuità con il Festival del Torrone, valorizza la pasticceria artigianale che rappresenta un fiore all’occhiello del settore dolciario di Taurianova, un settore su cui investire in un’ottica culturale, turistica ed economica».