“Sono particolarmente soddisfatta del percorso di radicamento territoriale che il nostro partito sta portando avanti in Calabria. Un progetto ambizioso che ha l’intento di plasmare e consolidare una squadra che si candida a guidare la coalizione di centrodestra che, insieme a tutti gli alleati, sarà impegnata fra poco più di un anno nella battaglia che libererà la Calabria dal malgoverno attuale. L’adesione di ben 150 amministratori nella Provincia di Reggio Calabria, tra sindaci, consiglieri e assessori, rappresenta un evento importantissimo, eccezionale, in un momento storico in cui l’antipolitica si insidia con prepotenza a tutti i livelli e certifica il grande lavoro svolto dal coordinatore provinciale, Francesco Cannizzaro, un leone anche tra i banchi parlamentari, ed a tutta la sua squadra, per il grande impegno profuso e per il lavoro che verrà.

Ringrazio singolarmente tutti gli amministratori che hanno deciso convintamente di aderire al nostro progetto ed a loro rivolgo la più totale disponibilità a lavorare con sinergia ed entusiasmo per far crescere il partito. Tutti insieme, dal mese di Settembre saremo impegnati in un percorso assembleare, centrale sia nell’ottica di rafforzare in maniera capillare la nostra presenza territoriale, sia nell’ottica di generare e sviluppare soluzioni condivise che possano dare risposte ai problemi atavici della nostra Terra. Benvenuti in Forza Italia!”