Incidente stradale questa notte in via Milite Ignoto, nel comune di Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda perde il controllo e si ribalta. A bordo la sola conducente che riportava ferite non gravi. La stessa veniva trasportata dal personale sanitario del Suem 118 presso la struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza la vettura.