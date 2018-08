O’ tempu ’i ’na vota

(Satira del nostro tempo)

Se tornàssaru i nonni ’nda ’sta vita

si facìanu ’a cruci ca’ mancina:

nudu cchjù zzappa, nudu cogghj liva

a cuminciari già da la matina.

Cu’ veru ’mpegnu tutti s’allicchèttanu

mu vannu avanti e arretu pe’ la via,

segnu modernu chi lodatu sia

pe’ la saluti e pe’ spavalderia.

’A machineda soi ciascunu pìgghja

pe’ fari ’a spisa ’ndo supermercatu:

no’ cchjù pani e cipuda di ’na vota,

ora s’accatta cibu ricercatu.

Fettini ’i viteduzzu e gran prosciuttu,

caviali e piscispata da gustari,

’a mègghju frutta frisca di stagioni,

bevandi e ’nu gelatu pe’ scialari.

’Na vota ’nci ligavanu li landi

a’ cuda di li cani li cotradi

e li ’nimali comu surfalora

sparivanu pe’ chiani e pe’ li vadi.

Non c’esti cchjù né giuvani o figghjola

chi non possedi lu fidili amicu,

puru a lu lettu e puru ’ndo sofà

menti lu cani comu non ti dicu.

Manca la disciplina e lu decoru,

’i strati sunnu chini ’i porcheria:

undi ppoggi li pedi stai prudenti

nommu finisci mali poi pe’ ttia.

Chi cciappi e supra-a-munti si jocava,

a mmucciateda e puru chi ligneda,

’na vota, ricorrendu lu Natali,

pe’ li nucidi nc’era la fosseda.

Computer e smartphone senza misura,

sali da ballu e ccarchi bon spinellu,

cumpagnu ca cumpagna jntra e fora:

ora è ’nu sballu, ’nu veru burdellu.

’Nci sunnu latri puru o’ Parlamentu,

di nudu o’ mundu ci si po’ fidari,

lu poveracciu veni schiavizzatu

e vaci avanti cu’ ’ndavi dinari.

All’anima sarrìa cchjù da penzari,

cu’ ’na sincera e piena devozioni:

senza lu pentimentu ormai è d’usu

jìri dirittu pe’ la Comunioni.

Dicìa l’anticu u ’ndi pigghjamu ’u bonu

ca ’u mali veni sulu, sta’ a vederi:

cu’ balla, mangia e ’mbivi s’arricrìa,

cu’ no’ la pìgghja certu… ’ndo sederi!

Domenico Caruso