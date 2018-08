Linea green per il Basketball Lamezia. Dopo la firma di Piccinini e Bulatovic, i gialloblu si sono assicurati le prestazioni del classe ‘98 Marzullo. Ala di 190 cm per 80kg, Raffaele proviene dal grande settore giovanile della Poderosa Montegranaro. Nell’ultima stagione ha militato in serie B con la maglia di Scauri, andando a referto con 4.7 punti e 2,7 rimbalzi di media in oltre 18 minuti di utilizzo. Nella stagione 2016/17 ha conseguito la promozione in serie a2 con la maglia di Montegranaro. Guardia/Ala molto duttile ha stupido lo scorso anno all’esordio contro Palestrina inanellando 13 punti e mettendosi in evidenza per durante il proseguo della stagione con prestazioni molto interessanti.

“È molto strano essere approdato nella squadra che ha eliminato agli spareggi la sutor montegranaro (di cui sono tifoso), a parte ciò sono molto felice di aver scelto questa società per continuare il mio cammino sia per la forza e la sicurezza con cui mi hanno cercato e voluto sia per le parole scambiate con coach Ragusa che mi hanno trasmesso idee ben chiare dal punto di vista cestistico e positività. Riparto da Lamezia con tanta voglia di lavorare, di migliorarmi e di dare in pieno il mio contributo alla causa.”