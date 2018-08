Nella splendida cornice di un noto hotel cittadino, si è svolto il consueto “passaggio della campana” del Lions Club Cosenza Host, tra il presidente uscente e quello appena eletto per l’anno sociale 2018/2019. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di molti rappresentanti provenienti dalle altre associazioni cosentine, è stata arricchita dall’ingresso di tre nuovi soci all’interno dello storico club cittadino. L’occasione è stata gradita anche per la consegna di riconoscimenti e premi associativi per l’attività svolta dai singoli soci.

Nel suo discorso di apertura, Il presidente uscente, la dott.ssa Lidia Palma Pecoriello, ha ricordato i principali service svolti durante l’anno sociale appena trascorso, tra cui spiccano la consueta distribuzione di pacchi dono alle famiglie bisognose in occasione delle festività natalizie, le visite agli anziani per festeggiare l’epifania e il carnevale, la raccolta degli occhiali usati, numerose iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle amministrazioni sui problemi della società, dalla prevenzione del diabete alla sensibilizzazione sulle tossicodipendenze nei giovani. Anche quest’anno, inoltre, l’associazione ha profuso il suo impegno per la consegna delle borse di studio intitolate alla memoria della giovane Marlena Parisi, destinate a due allievi del Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza.

In ultimo, l’ormai storica consegna del premio “Olivo d’Argento”, che quest’anno è andato alla prof.ssa Aurelia Sole, illustre studiosa calabrese e Rettrice dell’Università della Basilicata. La presidente uscente, inoltre, ha posto particolare accento alla partecipazione dei soci cosentini alle attività che l’associazione internazionale dei Lions Clubs portano avanti nei confronti dei più giovani: il service “Un Poster per la Pace”, che coinvolge gli studenti delle scuole e l’iniziativa “Youth Camp Exchange”, che costituisce un’occasione di scambio e di conoscenza per numerosi giovani di tutto il mondo.

Il nuovo presidente, l’Ing. Fabrizio Di Maio, insediatosi ufficialmente con questa cerimonia, ha indicato le linee guida per il prossimo anno sociale ed ha richiamato alla fattiva e produttiva unità dei soci. Durante il suo intervento, il Presidente incoming ha ringraziato il suo predecessore per l’impareggiabile lavoro svolto ed ha, sin da subito, gettato le basi per la prosecuzione delle attività storiche di sensibilizzazione, senza però sacrificare il giusto spazio che il Club deve assolvere nella società di riferimento e nel Distretto cui fa parte. Ha quindi presentato il Consiglio direttivo e i consiglieri che lo affiancheranno, quale gruppo ragionato e coeso di persone che sapranno supportare e guidare l’attività dell’associazione.

L’evento è stato concluso dal Presidente della VI Circoscrizione del Distretto Lions, l’ing. Salvatore Bencardino, che ha posto l’accento sugli alti valori etici propugnati dal Lions Club International e sull’ottima qualità dell’attività di servizio posta in essere dai club Lions, che si è concretizzata negli importanti risultati raggiunti sul territorio. La serata si è conclusa con un momento conviviale, sobrio ed elegante, durante il quale gli intervenuti hanno formulato il tradizionale brindisi augurale per il successo delle iniziative di servizio a favore della comunità.