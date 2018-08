REGGIO CALABRIA – Manutenzione straordinaria presso i siti archeologici cittadini sul Lungomare Italo Falcomatà in vista delle aperture straordinarie, in orario serale, previste per oggi 3 agosto e domani 4 agosto 2018. L’Assessore comunale alla Valorizzazione del Patrimonio culturale Irene Calabrò comunica che dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di oggi 3 e domani 4 Agosto si terrà l’apertura serale straordinaria del sito ipogeo di Piazza Italia e delle Mura greche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia.

Domani sera, a partire dalle ore 21.00 sempre nel sito archeologico delle Mura greche si terrà un incontro culturale dal tema “Le chiese abbaziali della Città metropolitana di Reggio Calabria” a cura dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – dipartimento PAU con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria – Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio culturale.