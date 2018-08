Incidente ferroviario a Gizzeria Lido, nel Catanzarese. Un ragazzo trentenne è morto dopo esser stato travolto da un treno in transito. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della tragedia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, personale suem118, Polizia di stato, medico legale e magistrato. Il treno era un regionale e procedeva da nord in direzione Lamezia Terme. L’incidente è avvenuto circa cento metri prima della stazione di Gizzeria Lido.