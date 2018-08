REGGIO CALABRIA – Si terrà lunedi 6 agosto 2018 alle ore 17:30, presso il bene confiscato alla criminalità organizzata sito in via Diana n.6 a Reggio Calabria, l’inaugurazione dell’Ufficio per la giustizia riparativa del Comune di Reggio Calabria denominato “Mandela’s Office”. La struttura, dal carattere fortemente innovativo, è stata realizzata su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso mese di marzo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera, il Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia e la Dirigente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Isabella Mastropasqua.