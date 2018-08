Nella serata di ieri, durante un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di S. Maria, unitamente a personale della Stazione di Zagarise e con il supporto di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto P.S., pregiudicato 42enne del quartiere S. Maria, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei giorni precedenti, i militari dell’Arma avevano notato un frequente via vai di soggetti non originari del luogo nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già gravato da precedenti specifici per reati connessi con il traffico di droga.

Per tale ragione, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti del P.S. il quale, nel tentativo di eludere il controllo, subito prima dell’ingresso degli uomini dell’Arma, ha gettato una serie di confezioni all’interno del water, attivandone lo scarico. Tentativo risultato vano poiché, oltre ai militari intervenuti per eseguire il controllo all’abitazione, un’altra pattuglia si era appostata appositamente nelle vicinanze delle fognature serventi il bagno della predetta abitazione e dalle quali, immediatamente dopo il gesto compiuto dal soggetto, gli operanti sono riusciti a recuperare tutto ciò di cui l’uomo si era appena disfatto: in tutto, 46 dosi di cocaina e 46 dosi di eroina le cui caratteristiche corrispondevano ad ulteriori tre dosi rinvenute all’interno dell’appartamento e delle quali il P.S. non era riuscito a liberarsi.

Complessivamente 95 involucri di sostanze illecite sono state sequestrate e repertate per il successivo invio al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia. A seguito dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.