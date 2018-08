Verrà presentato domani in Piazza Municipio a San Roberto alle ore 17.00 il nuovo gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, che in questi mesi hanno frequentato il corso e superato l’esame desiderosi di entrare a far parte del mondo ProCiv. Insieme all’Amministrazione Comunale, che ha promosso l’iniziativa, credendo fortemente nel progetto, saranno presenti il direttore del corso, il prof. Antonino Durante, e tutti i formatori: il dott. Eugenio Barillà, l’ing. Giuseppe Abbate, il geom. Nicola Cuzzocrea, il dott. Oreste Jacopino, la dott.ssa Patrizia Liberto, la prof.ssa Giusy Scimone e il dott. Domenico Crupi, che, a titolo gratuito, hanno fornito la loro esperienza e le loro capacità al servizio dei ragazzi. Per l’occasione ci sarà anche Carlo Tansi, responsabile della Protezione Civile Calabria, che consegnerà ai partecipanti gli attestati e le pettorine.

Al termine della cerimonia la posa di un defibrillatore semiautomatico, acquistato con i fondi raccolti durante l’iniziativa “Il Pallone nel cuore”, su una parete del palazzo comunale di San Roberto, a disposizione per qualsiasi emergenza, e situato in un punto strategico per la vicinanza al parco comunale, alla piazza principale del paese e alla chiesa di San Giorgio Martire. In questi mesi, inoltre, va ricordato, l’Amministrazione Comunale di San Roberto ha formato circa 100 cittadini all’utilizzo del defibrillatore, un numero molto importante in rapporto alla popolazione residente. Questo a dimostrazione della volontà dell’ente di rendere sempre più cardioprotetto e sicuro il proprio territorio.