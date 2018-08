Apprezzamento e legittimo orgoglio sono stati espressi dall’Amministrazione Comunale per il prestigioso successo colto dal giovanissimo cittanovese Alex Nanchi. Un concittadino campione nazionale della sua categoria è sempre motivo di grande compiacimento per chi crede nei valori formativi dello sport e nella sua funzione aggregativa e di crescita sociale. Alex Nanchi, da tempo indicato come l’astro nascente del tiro a segno nazionale, ha ottenuto una straordinaria performance conquistando l’oro nella pistola automatica ai Campionati Nazionali di Bologna.

Già due anni fa aveva ottenuto analogo risultato a Roma nella categoria Juniores dei Campionati italiani di tiro a segno con la pistola automatica.

Un percorso sempre in crescita per il giovane Alex che ha cominciato ad appassionarsi a questo sport fin da quando aveva 11 anni ed ha cominciato ad allenarsi al Tiro a segno nazionale di Palmi. La soddisfazione della civica amministrazione è stata sintetizzata dall’Assessore Toni Fera che ha dichiarato: “Applicandosi con volontà e sacrificio si riesce a realizzare i propri sogni. Alex Nanchi ne è la dimostrazione, la passione che lo anima da sempre viene oggi premiata da un prestigioso traguardo. Con l’auspicio che sia la prima tappa di un lungo percorso vincente.”