Si è conclusa con grande successo di critica e di pubblico, nella prestigiosa cornice dell’Ex-convento dei Minimi di Roccella Jonica, la mostra “Tracce Mediterranee 2”, coordinata dall’Associazione culturale “Ritrovarsi nell’Archetipo”. L’evento costituisce la seconda tappa di un percorso artistico culturale che vuole consentire ad un pubblico sempre più vasto di ammirare le opere di artisti contemporanei tra i più affermati, calabresi e non, e, nello stesso tempo, valorizzare i luoghi più significativi del territorio.

Tra gli artisti che hanno esposto le loro opere si possono annoverare: Ugo D’Ambrosi, Tina Parisi, Piera Angela Cutrì De Maio, Pino Barreca, Giuliano Zucco, Mimma Galluso, Rosario La Seta; Domenico Ghin, Sandra Marzorati, Enrico Meo, Domenico Centenari, Nuccio Schepis, Vera Congiusta, Maria Romeo Schepis, Fabrizio Atteritano.

Inoltre, quest’anno è stata offerta anche l’opportunità di esporre i loro lavori ai giovani vincitori della borsa di studio “Battistina Polillo”: Shadia Talal, Vincenzo Velardo e Antonino D’Aguì.

Nel corso dell’inaugurazione, tenutasi il 20 luglio u.s. alla Presenza del Sindaco di Roccella Jonica, prof. Giuseppe Certomà, la Presidente dell’Associazione “Ritrovarsi nell’Archetipo”, Piera Angela Cutrì, curatrice della mostra, ha sottolineato l’importanza della continua divulgazione dell’arte, in particolare tra i giovani, per rifondare la sensibilità artistica delle popolazioni calabresi: le opere esposte sono l’esempio di un’ espressione, non solo tecnica ma anche emotiva, che rende il pubblico protagonista. La Presidente Cutrì ha inoltre evidenziato la suggestione del luogo che ha ospitato la mostra, l’ex-convento dei Minimi, uno dei tanti bellissimi luoghi storici del nostro territorio, un luogo dalle cui antiche mura emana una energia autentica, che per gli artisti costituisce un valore aggiunto.

Percorrere i nostri luoghi è sicuramente piacevole, come è piacevole condividere le nostre emozioni. La bellezza di questi eventi sta nel far sentire, attraverso l’arte, delle sensazioni e dei valori che ci appartengono.

A conclusione della mostra, avvenuta domenica 29 luglio, è stato conferito il prestigioso Premio Archetipo 2018, opera scultorea dell’artista Piera Angela Cutrì, alla prof.ssa Francesca Saffioti con questa motivazione: “Per aver contribuito alla divulgazione del concetto di “Archetipo”: idea primordiale e universale che è al di fuori dell’uomo e nell’uomo e che racchiude le parti in un unico principio al di fuori del tempo e dello spazio, come legge generatrice dell’universo.” La cerimonia di conferimento è avvenuta alla presenza dei soci, del Presidente, prof.ssa Piera Angela Cutrì che ha conferito il premio, e del Sindaco di Roccella Jonica prof. Giuseppe Certomà. La motivazione è stata letta dalla prof.ssa Vera Congiusta in videoconferenza con la prof.ssa Saffioti. La Saffioti ha parlato dell’importanza dell’Associazione sotto il profilo culturale e della figura del Presidente che valorizza i singoli.