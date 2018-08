GIOIA TAURO – Ottimi risultati per la terza edizione della gita sociale in auto d’epoca organizzata dal club “C.A.M.E.G.T.” di Gioia Tauro. Un itinerario dipanatosi nel week-end con il raduno dei partecipanti, il sabato mattina, presso il piazzale “Annunziata” al quale hanno preso parte, oltre ai soci del club gioiese anche quelli di altre associazioni del territorio, tra cui il club “Rosso corsa” di Reggio Calabria, il “Masas” di Sant’Eufemia d’Aspromonte e il club “Fiat 500” di Taurianova.

Via alla partenza, dunque, con una prima tappa a Paola, al Santuario di San Francesco, dove il corteo, composto da circa 20 auto, è stato accolto con piacere dai frati cappuccini e dalle suore presenti nel luogo di culto. Dopo aver compiuto la manovra di parcheggio, vi è stata la benedizione delle auto e la Santa Messa per poi concludere con una visita guidata dello stesso santuario. Il presidente del “C.A.M.E.G.T.”, Gianfranco Pasquino ha quindi omaggiato con una targa ricordo il frate che ha eseguito la benedizione delle auto e l’amico Attilio Pasqua di Cetraro che si è impegnato per la viabilità a Paola. Nel primo pomeriggio, il carosello di auto si è mosso in direzione Santa Maria del Cedro dove è stato possibile visitare il “carcere dell’impresa”, sede del museo del cedro e, con una salita a piedi, il castello di San Michele.

In serata, partenza alla volta di Scalea per la cena e il pernottamento in un noto hotel del posto. La mattina di domenica tutti in piazza Aldo Moro con il locale club “C.A.E.S.M.” che ha organizzato una bella gara di regolarità con le auto d’epoca, “Trofeo Talao 2018”. Alla fine della gara, via al giro turistico toccando le vie del centro storico fino ad arrivare proprio alla torre “Talao” per l’aperitivo offerto dai soci del “C.A.E.S.M.”. Dalla torre “Talao” ritorno all’hotel dove si è tenuto il pranzo finale, la consegna dei gadget e la premiazione dei primi tre classificati della sopracitata gara: un podio tutto gioiese! Al terzo posto, infatti, si è classificato Domenico De Caria, al secondo Agostino Filippone mentre il vincitore è stato il noto medico di base Vincenzo Frangella. Alla fine, il presidente Gianfranco Pasquino, il vice presidente Antonio Corso, il segretario Antonio De Leo e il tesoriere Maria De Leo hanno omaggiato il direttivo del club “C.A.E.S.M.” di Scalea con una targa ricordo per l’ottima accoglienza ricevuta.