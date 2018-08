È con grande piacere che la società Ekuba Volley Palmi comunica di aver raggiunto l’accordo per il prosieguo del rapporto che lega alla squadra il libero Irene Carrozza. La giocatrice purosangue Palmese ha deciso di proseguire la sua avventura sportiva con la società bluoro, iniziata sin dalle giovanili. Irene ha infatti trascorso tutti i suoi anni di attività sportiva fin qui svolti con gli stessi colori addosso, confermarla nel ruolo di libero è per la società una grandissima soddisfazione. Con la maglia dell’Ekuba, Irene ha dimostrato tutto il suo valore di sportiva, mettendo in risalto anche le proprie doti umane. La scalata verso le serie più alte della società palmese è certamente anche merito di Irene, che non ha mai fatto mancare il proprio impegno sul taraflex e negli allenamenti, affermandosi come un punto fermo della squadra anche nei momenti più difficili.

La carriera di Irene Carrozza comincia in serie D, dove nella stagione 2007 – 2008 ottiene subito la promozione in serie C. In questa categoria si distingue tra il 2008 ed il 2016, l’anno della promozione in serie B2. Anche questa categoria vede Irene assoluta protagonista come libero titolare dell’Ekuba, squadra alla quale è legata e con la quale ora si appresta a disputare il suo primo campionato di serie B1.

«Quando è arrivata la chiamata della società sono stata molto felice, non mi aspettavo una riconferma. Per questo motivo voglio ringraziare il presidente Francesco Badolati e tutta la dirigenza per l’opportunità che mi concedono – ha spiegato Irene – Per me è un grande motivo di orgoglio poter rappresentare Palmi, la mia città, nella terza categoria nazionale, con l’augurio di poter arrivare sempre più in alto. Sono consapevole dell’importanza e della competitività della categoria che stiamo per affrontare, darò come sempre il mio contributo, lavorando sodo per migliorare ogni giorno con l’aiuto delle mie compagne. Non vedo l’ora di iniziare ed invito tutti a sostenerci nel corso di questo difficile campionato».

Grande soddisfazione da parte di tutta la società, espressasi per mezzo delle parole del responsabile della comunicazione Luca Luppino. «Per noi è motivo di grande orgoglio avere in squadra una palmese Doc come Irene – ha spiegato Luppino – Irene rappresenta la nostra città, la parte sana e competitiva, averla con noi, a difendere i nostri colori è molto importante per tutti noi».