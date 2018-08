Locri- E’ legittimamente considerato come il gruppo rivelazione dell’estate musicale della Città Metropolitana reggina. Si chiama “Black Sunset”, in italiano “tramonto nero”, ma il suo nome non deve trarre in inganno perché secondo i giovanissimi musicisti che lo compongono “il tramonto non è altro che un’alba al contrario e- spesso- l’ora più buia è quella che precede l’alba di un nuovo giorno”. Come dire, un invito a “capovolgere ogni tanto la visione di quanto ci accade nella vita per poter vedere quanto di bello ci può essere oltre”. Nato nella Locride, il gruppo è composto da Sephora Cristina Catalano (voce e tastiera), Antonietta Pizzata (chitarra elettrica), Alessia Sgambelluri (basso) e Gabriele Malgeri (batteria); tre ad uno per le quote rosa, ed anche questa è una novità assoluta. Reduci dal successo del “Carmelitano d’oro 2018”, noto concorso canoro riservato a giovani talenti musicali calabresi che si tiene ogni anno a Locri, e dal riconoscimento per i meriti artistici conferitogli- sempre a Locri- nell’ambito del Premio “Mileto – Filocamo” dal “Cenacolo della cultura e delle scienze di Pisa”, inaugurerà questa nuova avventura con una serie di eventi programmati per la stagione estiva in corso.

Un vero tour che vedrà protagonista la giovane band lungo la costa jonica, fino all’Alto Jonio cosentino per realizzare un progetto artistico che si propone di creare e di mettere in scena una serie di spettacoli che avranno come temi portanti l’amicizia, la bellezza, la solidarietà. Il sodalizio musicale eseguirà note cover di band e star internazionali quali Nirvana, Evanescence, John Lennon, Amy Winehouse, senza dimenticare il repertorio italiano con brani del grande cantautore calabrese Rino Gaetano. Tutti i componenti sono studenti del Liceo Artistico Statale di Siderno e frequentano l’Accademia Musicale ABC di Bovalino, diretta dal M° Costantino Scaglione. Il gruppo, che sta lavorando ad alcuni inediti che usciranno nel prossino autunno, si dice “orgoglioso di potersi esibire con un tour nella propria terra.

Anche se il nostro repertorio, precisano i giovanissimi musicisti, è ispirato al rock melodico internazionale non dimentichiamo mai i suoni e i colori della nostra Calabria”. Certamente degno di nota e di un incondizionato plauso- in un’epoca certamente difficile per la nostra società- il messaggio sociale e civile che la band “Black Sunset” intende veicolare col proprio impegno ed attraverso la propria musica soprattutto ai giovanissimi, uomini del domani: il cammino della nostra vita sia sempre guidato dal rispetto dei valori più solidi ed autentici. L’amicizia, il rispetto della legalità, l’amore per il prossimo, la solidarietà, la lotta ad ogni forma di devianza. Un convinto contributo lo vuole dare nella lotta “ ad ogni forma di violenza, in particolare quella sulle donne e sui soggetti più deboli; al bullismo e ad ogni forma di prevaricazione, comunque e su chiunque praticata”. E quale migliore veicolo, se non il linguaggio universale della musica, per diffondere principi indistruttibili in cui quattro giovanissimi credono fermamente.

Giovani promesse che si dicono “emozionate di poter portare con la musica la testimonianza di una terra bella e solare che può dare grandi emozioni e grandi soddisfazioni”. Si, perché Sephora Cristina, Antonietta, Alessia e Gabriele mirano anche a correggere e sostituire quel luogo comune secondo il quale in Calabria, e nella Locride in particolare, alberga solo l’illegalità. Esistono, infatti, tantissime persone oneste e generose, la maggioranza, “migliaia di giovani che come noi studiano e lavorano per migliorarsi ogni giorno. Continuiamo a credere nei nostri sogni e ad essere noi stessi, mantenendoci sempre umili, restando noi stessi; senza forzature”. Il gruppo Black Sunset, già presente nella Locride come ospite in alcuni eventi, il 4 agosto prossimo sarà a Russellina di Benestare per partecipare al “Live concert” organizzato dall’Accademia ABC in collaborazione con la Parrocchia di “Santa Maria della Misericordia” e con la Diocesi di Locri-Gerace. La band farà poi tappa nell’Alto Jonio Cosentino, il 7 agosto a Mandatoriccio (Cs) per una serata-evento presso lo “Chalet Fenix Beach”. Il 17 sarà protagonista di uno spettacolo musicale presso lo storico locale “Officine Retrò” di Cariati (Cs). Altre date e tappe del “Black Sunset Tour” saranno a breve pubblicate sulle reti dei social del sodalizio. E…siamo solo agli inizi!