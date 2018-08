Il Consiglio Comunale di Caulonia ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di maggioranza Maria Elisabetta Cannizzaro sulle procedure volte all’inserimento delle tradizioni della “Settimana Santa di Caulonia” tra i beni immateriali dell’Unesco. Altresì il Sindaco Caterina Belcastro ha aggiornato il civico consesso circa la situazione del Ponte Allaro. «Il cronoprogramma dei lavori, il cui inizio è previsto per settembre, è stato consegnato dall’Anas in Prefettura – ha spiegato il primo cittadino -. Per la realizzazione dell’opera la Regione ha supportato la richiesta avanzata dai sindaci di ridurre e velocizzare i tempi di attuazione. Il prossimo incontro in Prefettura è fissato per la prima metà di settembre”.