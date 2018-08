Lo hanno sorpreso mentre stava prelevando della marijuana da un barattolo in vetro nascosto in un terreno nelle adiacenze dello stadio di Corigliano. Un uomo di 57 anni, F.Z. è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Corigliano Rossano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo, quando è stato bloccato dagli agenti, era intento a pesare la sostanza per confezionare delle dosi. I poliziotti hanno successivamente avviato un’ispezione del terreno dove in precedenza l’uomo, che era stato arrestato già lo scorso giugno per lo stesso reato, aveva nascosto il contenitore, trovando un totale di tre barattoli di vetro contenenti in totale un chilo e 400 grammi netti di marijuana. Sequestrata tutta la sostanza stupefacente e il bilancino.