Sono oltre 1500 le persone annegate o disperse, secondo la stima

dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nei

primi sette mesi di quest’anno. Una stima approssimativa, realizzata

mediante interviste a coloro che sono riusciti ad arrivare in Europa,

con telefonate o email ai parenti e con i resoconti da Libia e Tunisia

di persone che si trovavano su imbarcazioni in avaria. Più della

metà di loro sono stati uccisi a giugno e luglio, ha riferito

venerdì a Ginevra l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite,

l’UNHCR. Di conseguenza, il numero di morti è aumentato, sebbene il

numero totale di persone che attraversano il Mediterraneo verso

l’Europa si sia recentemente notevolmente ridotto. Secondo l’UNHCR,

circa 60.000 rifugiati sono arrivati ​​in Europa da gennaio. Nei

primi sette mesi dell’anno precedente, c’erano ancora il doppio delle

persone. Da allora la Spagna ha sostituito l’Italia come principale

paese di arrivo. Da gennaio a luglio sono arrivate circa 23.500

persone – molte quante in tutto il 2017. Per contro, l’Italia ha

registrato circa 18.500 arrivi nel periodo in esame; in Grecia c’erano

circa 16.000 persone. L’UNHCR ha nuovamente invitato gli Stati lungo

le principali rotte per annientare le reti di trafficanti di esseri

umani che usano sempre barche insicure. Allo stesso tempo, ha invitato

gli stati confinanti a garantire che l’equipaggio di soccorso abbia la

possibilità di sbarcare i migranti soccorsi. Il soccorso dei migranti

è un diritto e dovere universale è anche un obbligo delle

collettività. È sui principi di aiuto e di reciprocità che si

fondano le società. Per questi motivi l’aiuto non è solo un atto

volontario, ma è sancito dalla costituzione italiana e dalla carta

dei diritti umani. Il Mediterraneo, evidenzia Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, luogo di incontro e di

scambi, è diventato negli ultimi anni un cimitero sommerso. In tanti,

su imbarcazioni di fortuna, provano a raggiungere dai paesi arabi le

sponde della parte meridionale dell’Europa. Viaggi della speranza e

allo stesso tempo percorsi di morte.