Un pezzo di storia della musica, che da Cittanova ha saputo raccontare cinquant’anni di ricordi, pezzi di vita ed emozioni indimenticabili. Giovedì prossimo 9 agosto, a partire dalle ore 21,30, il celebre cantante cittanovese Louis Manno salirà sul palco di piazza Garibaldi per ribadire il profondo legame tra il pubblico calabrese e le grandi note della musica italiana, nell’ambito della XVIII Festa Nazionale dello Stocco. Accompagnato dalla sua band, il cantautore ripercorrerà gli anni più belli di una carriera vissuta sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

Luigi Guerrisi, vero nome dell’artista, inizia il suo percorso musicale alla fine degli anni ’60. Un’epoca di cambiamenti, di profonde passioni e di fermento civile e culturale. Il primo cavallo di battaglia è “Rose Rosse”, successo di Massimo Ranieri rimasto nel cuore dell’Italia popolare. Poi la maturità, con lo pseudonimo di Floriano: i pezzi di grido questa volta sono “L’amore è un tavolo per due”, “Ti guarderò negli occhi”, “Che posso darti”.

Quindi la nuova fase artistica, nel cuore degli straordinari anni ’80, con il nome evocativo di Louis Manno. “Soltanto amore” è un pezzo inedito destinato a riscuotere un incredibile successo. Ma il repertorio è ampio, e sorvola sull’immensa produzione musicale del cantautorato italiano. Un repertorio che l’artista riproporrà al pubblico di piazza Garibaldi giovedì prossimo: pezzi propri, belli e suggestivi, e cover di Ranieri, Morandi, Villa, i Nomadi. E poi, ancora, brani contenuti nell’ultimo album del 2017 “Dimmi sì”. Fatica discografica, contenente cover di successo, che prende il nome da un rinomato pezzo rock-folk.

Luigi Guerrisi, storico imprenditore di successo del territorio, canta per amore e per passione: un legame strettissimo con la musica che, dopo cinquant’anni di attività, mantiene la stessa intensità degli esordi.

Una voce unica e straordinaria, dunque, che non poteva mancare nell’anno delle celebrazioni per i 400 anni del Comune di Cittanova, e che contribuirà ad alzare il livello della XVIII Festa Nazionale dello Stocco in attesa del gran finale di sabato 11 agosto con la Sagra dello Stocco e il concerto ad ingresso libero (unica data in Calabria) di Piero Pelù. Il concerto di Louis Manno e della sua band chiuderà la serata suggestiva dedicata a numerosi Artisti Locali, durante la quale verrà presentata alla Città di Cittanova la squadra di Serie D Calcio Cittanovese.