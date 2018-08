Giorno 8 agosto alle ore 20,00 a Mammola, in piazza (Largo Machiavelli) sarà proiettato il film “Gramsci 44”.

E’ la prima uscita pubblica del neoformato Movimento. E non a caso abbiamo fatto coincidere la presentazione del Movimento con la proiezione del Film realizzato sulla vita di Antonio Gramsci. L’intento del Movimento è quello di unire, finalmente, tutti i Comunisti; porre fine alla parcellizzazione da anni esistente. Percorrere la strada dell’Unità significa coltivare il terreno che unisce; accantonare le questioni che sono causa di divisione.

E, pensiamo, che le idee di Antonio Gramsci rappresentano un linguaggio universale che “in è” unisce tutti perché i Comunisti in Italia sono figli di quelle idee. Sarà anche un’occasione di cultura politica, perché, attraverso questo filmato, che proietteremo in varie piazze della Calabria, avremo modo di discutere con i presenti cosa sono state le idee di Antonio Gramsci, l’attualità delle stesse a partire dalla Questione Meridionale di cui Gramsci è stato il primo e più autorevole ispiratore.

Sarà infine l’occasione per riprendere una prassi politica che il P.C.I. ha, nei primi decenni del dopoguerra, sviluppato in tantissimi paesi da Nord a Sud e che ha consentito di discutere con tantissimi cittadini. La proiezione sarà preceduta dalla spiegazione del filmato proprio a cura dell’autore Emiliano Barbucci che ringraziamo per averci consentito di praticare questa esperienza, seguito dagli interventi di Daniela Larosa, Ivan Albanese Lorenzo Fascì e Michelangelo Tripodi rappresentanti del Movimento.

Per il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti

Lorenzo Fascì