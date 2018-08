«Ho presentato un emendamento rispetto all’obbligatorietà dei vaccini dove chiedo di far autorizzare l’ingresso a scuola se risultano effettuatati i vaccini obbligatori fino al 31 dicembre 2016 che sono molto meno di quelli previsti dal decreto Lorenzin». Con queste parole il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità ha annunciato la presa in carico di un problema che riguarda tante famiglie e che è stato denunciato da tutti i pediatri e dal Istituto Superiore Sanita.

«Così facendo sarà possibile garantire i parametri previsti dall’organizzazione mondiale della sanità e, allo stesso tempo, si procederà nel rispetto dei tanti bambini che risultano immunodepressi. È importante dare una garanzia in primis ai bambini ma anche alle famiglie. Questo emendamento, inserito nel DL dignità, sarà discusso la settimana entrante e mi auguro che il Governo Lega-5S comprenda l’importanza di rispettare le direttive dell’OMS e il diritto alla salute dei più piccoli che, diversamente, rischiano la vita soprattuto se sono immuni depressi. La Lega ed il M5S non hanno più scuse considerando che il numero dei vaccini che propongo è, oltretutto, decisamente inferiore rispetto a quelli del decreto Lorenzin ed è utile per il la salute è la vita di tutti bambini e le loro famiglie», ha concluso il senatore Siclari.