Oggi, sabato 4 agosto, conclusa la seconda settimana di allenamenti per il Roccella di mister Giampà con la sola seduta effettuata nella mattinata, sempre al “N. Muscolo”. Il gruppo ha lavorato dal punto di vista atletico con varie ripetute, sotto lo sguardo vigile del condottiero amaranto e del suo vice, mister Loiarro, mentre i portieri si sono impegnati in esercitazioni mirate col preparatore, Telli. Malerba e compagni si ritroveranno per riprendere la preparazione nella mattinata di martedì, si andrà avanti ininterrottamente fino alla mattina del 14 agosto, ovviamente al ritmo della doppia seduta.

Il gruppo dopo due giorni di riposo per il ferragosto riprenderà a sudare nella mattinata del 17. Previste prima del preliminare di Coppa Italia, in calendario il 19 agosto, due amichevoli che saranno giocate in casa. La prima, giovedì 9, contro il San Luca, squadra costruita per recitare un ruolo importante nel girone B di Promozione affidata da qualche settimana a mister Maurizio Panarello, compagno al corso Allenatori Uefa A del nostro Mimmo Giampà, che si è svolto nei mesi di giugno e luglio a Coverciano. La seconda invece verrà giocata tre giorni dopo (domenica 12) al cospetto di una formazione che prende parte al campionato di Eccellenza, il Soriano del neo tecnico Giuseppe Saladino. E infine la squadra sarà presentata alla città venerdì 10 agosto 2018, in occasione di “Miss Sotto le Stelle” al Teatro al Castello di Roccella, nell’occasione sarà presentato anche il nuovo logo della società.