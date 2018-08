Ho apprezzato la celerità con la quale la procura federale della Figc –

coordinata da Giuseppe Pecoraro – abbia nuovamente deferito la società

veneta e il suo presidente per il processo bis sulle presunte plusvalenze

fittizie in collaborazione col Cesena. Abbiamo appreso come la società

calabrese abbia anche chiesto di rinviare i primi due match dei clivensi

nel campionato di Serie A per consentire alla Giustizia sportiva di

pronunciarsi sul caso. Non a caso nei giorni scorsi avevo effettuato questa

riflessione sull’elaborazione dei calendari perché se il Chievo – come

auspicano in primis le leggi sportive – dovesse retrocedere in Serie B

avrebbe anche problemi con le gare allo stadio Bentegodi visto che nella

serie cadetta gioca anche il Verona e si troverebbero a giocare due gare

nello stesso impianto.

Una vicenda che al grottesco aggiunge altro grottesco. Il Cesena è fallito,

era stato penalizzato di quindici punti per le combine nei bilanci in un

caso dove sono state violate sono solo le norme del fair play finanziario,

oggi fondamentali, ma anche quelle del fair play sostanziale e morale. E ad

esserne maggiormente penalizzati, come ho già detto ma voglio sempre

ribadire, sarebbero tutti coloro che credono nella giustizia e non solo a

Crotone. Un sentore già nell’aria e che puntualmente s’è materializzato

perché il fatto che il (primo) processo sportivo sia da rifare e che il

Tribunale nazionale della Federcalcio abbia dichiarato “improcedibile” il

deferimento del Chievo Verona sa molto di beffa. Si badi bene

dell’atteggiamento del club clivense non si sono indignati solo i tifosi

del Crotone ma tutti gli sportivi. Ancor più per l’evidente decisione di

non partecipare a nessuna audizione dapprima rinviata con l’invio del

certificato medico, e quindi disertata volontariamente e senza nessuna

giustificazione con un atteggiamento a dir poco irriverente nei confronti

della giustizia sportiva. D’altronde quali avrebbero potuto essere le

dichiarazioni del Presidente di fronte a elementi oggettivi che non

lasciano spazio all’immaginazione? Un colpo di scena che rischia di

alimentare il vero nemico di questo procedimento: la mancanza di tempo in

vista dell’inizio delle gare dopo la pausa estiva. Nelle ultime ore,

inoltre, pare sia slittata ancora la composizione del calendario della

Serie B per definire ricorsi e ripescaggi. Altro elemento che indica la

direzione: far presto per evitare problemi e beffe.

Chiudo, come già ho fatto nei giorni scorsi, auspicando che sulla vicenda

si faccia piena luce perché, nei fatti, si rischia di mortificare non solo

il calcio crotonese e tutta la grande tradizione sportiva della nostra

città, ma soprattutto i valori di lealtà e correttezza che dovrebbero

contraddistinguere le competizioni agonistiche. Abbiamo fiducia nella

giustizia ma chiediamo rispetto e tempi brevi nel nuovo giudizio con la

speranza che si osservino le leggi e trionfino la legalità e i valori dello

sport. La città e i tifosi del Crotone rischiano di essere vittime di

un’altra ingiustizia. Anche perché pare che nella prima di campionato di A

Chievo Verona – Juventus possa esordire Cristiano Ronaldo. Un affare

calcistico e mediatico che potrebbe subire gravi danni d’immagine e perdite

economiche. Si faccia presto, vincano la giustizia e i valori dello sport.

Parlo non solo nel mio ruolo istituzionale, ma anche come genitore e come

docente facendo rilevare le nefaste conseguenze di una situazione che avrà

delle ripercussioni estremamente negative sui giovani cui potrebbe arrivare

il distorto messaggio che in Italia tutto è possibile… tanto alla fine non

paga mai nessuno.