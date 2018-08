Premiata con il Brigantino d’oro 2018 per aver dato lustro alla Calabria

con il suo operato la dottoressa Caterina Ermio Direttrice facente funzione

di Neurologia del nosocomio Lametino Giovanni Paolo II. Presidente

nazionale della società scientifica Associazione Italiana Donne Medico che

conta 60 sedi in tutta Italia con all’attivo 2500 dottoresse e che di

diritto fa parte della società internazionale MWIA (*The Medical Women’s

International Association*) che festeggerà nel 2019 i suoi 100 anni di vita.

«Emozionata – dice la dottoressa Ermio – per questo riconoscimento, per il

lavoro costante nel quale mi riconosco come medico di prossimità e come

dirigente facente funzione e, con lo sguardo attento all’attualità, dedico

questo premio al miglioramento della sanità, soprattutto calabrese, ai miei

pazienti e ai colleghi e colleghe che subiscono violenza nei luoghi di

lavoro. Un pensiero di solidale vicinanza – continua – va al collega di

Crotone Francesco Bossio». – E conclude – «Ringrazio l´associazione

Radicando nella figura del suo presidente Vincenzo Fulvio Attisani».

Palcoscenico dell’evento la città di Pizzo, perla del tirreno, scelta

quest’anno dall’Associazione come location per “La notte dei Briganti” e

per la consegna del Brigantino d´oro 2018. Con la dottoressa Ermio premiate

altre personalità che nell’esercizio della loro professione si sono

distinte per aver dato voce alla Calabria migliore e per la lotta a tutte

le mafie.