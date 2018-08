In questi mesi il cantiere per la realizzazione della rotatoria Trodio, avviato nel novembre dello scorso anno, ha visto un progressivo sviluppo ed i lavori sono proseguiti con efficacia. In queste settimane si sta ultimando la realizzazione delle opere relative alla rotatoria centrale, al parcheggio, ai setti murari ed alle isole spartitraffico, con le opere di rivestimento della pavimentazione, le reti idriche e della luce e tutte le opere accessorie. Si è inoltre provveduto alla posa ed alla derifica della stabilità del manto bituminoso, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Alla luce di ciò, a partire da lunedì sarà possibile transitare dallo svincolo autostradale. Ciò per verificare la tenuta del tappetino, fino alla ripresa del cantiere, a fine agosto. La stessa strada verrà nuovamente interdetta al traffico per qualche settimana, per consentire il completamento con le reti e, infine, definitivamente aperta al traffico intorno alla fine si settembre. Contemporaneamente i lavori si sposteranno sulla strada da S.Elia verso il piazzale Trodio.

«Siamo soddisfatti dell’andamento dei lavori – hanno dichiarato il sindaco Giuseppe Ranuccio e l’assessore ai LLPP Consuelo Nava – nel pieno rispetto del cronoprogramma che, pur avendo subito qualche giorno di rallentamento a causa delle condizioni meteo, continua ad essere in anticipo sui tempi di consegna finali previsti per l’intera opera. La nostra soddisfazione deriva anche dall’aver già visto realizzate alcune delle opere su nostra richiesta di variante, per il miglioramento dell’importante opera infrastrutturale, quali il ridimensionamento delle reti – condotte per il convogliamento delle acque, il cambio del rivestimento delle pavimentazioni e dei cordonali, in pietra piuttosto che in cemento, l’inserimento di griglie, una migliore ringhiera di sicurezza pedonale ed il miglioramento dell’accessibilità pedonale. Abbiamo inoltre provveduto, con un’opera a carico dell’ente e con la collaborazione dell’impresa, a predisporre tutte le strutture necessarie per allestire una vasca con fontana al di sopra della rotatoria centrale. Pur trattandosi di un’opera stradale infatti, siamo convinti che la nuova rotatoria rappresenti, in termini di sicurezza e qualità urbana, il piazzale di benvenuto nella nostra città e, pertanto, crediamo che questo debba rientrare nell’operazione “decoro, sicurezza e bellezza” avviata dalla nostra amministrazione».