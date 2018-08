Un black out social totale nel primo pomeriggio di ieri: in diversi paesi di tutto il mondo centinaia di persone hanno avuto problemi di accesso su Facebook evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”. In centinaia hanno segnalato anche su Twitter – dove gli hashtag #facebookdown sono diventati subito trending topics – di non riuscire a collegarsi agli account social da desktop. In particolare, sembrava impossibile accedere a Facebook o postare contenuti. Ancora una volta i server riscontrano problemi. Le prime segnalazioni i social sono iniziate ieri sera, ma la situazione sembra essere tornata alla normalità.