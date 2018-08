Il video e la foto trasmessi da un nostro associato che il 5 agosto

viaggia sulla tratta Lecce – Bologna a bordo del treno Intercity 610

di Trenitalia la dice più di mille parole e polemiche, ma la esprime

tutta: il water che sversa liquami direttamente sui binari mentre il

convoglio corre veloce. Una segnalazione che per Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, dovrebbe rappresentare un

assurdo mentre purtroppo, come ci perviene da altre analoghe cui non

volevamo credere, costituirebbe quasi la normalità perché ancora

qualcuno nel 2018, ritiene che sia tollerabile, pressappoco un fatto

regolare, che lo scarico della toilette di molti dei nostri treni

finisca direttamente sulle rotaie. Nonostante, quindi, i precedenti

sequestri adottati dall’Autorità Giudiziaria, come quelli

verificatisi in Puglia nel novembre 2016, questa prassi sembra che in

un certo senso sia istituzionalizzata e che ancora non sia stata

adottata alcuna soluzione tecnica definitiva e totalizzante che ponga

fine a questo scempio non essendo possibile ne tollerabile la proposta

di chiudere le toilette nei treni regionali o che si continuino a

vedere scene come quella cortesemente trasmessaci dall’accorto

utente che ha provato analogo disgusto, ribrezzo e risentimento.

Perché l’ambiente va tutelato sempre. Ed a questo punto se è

lecito aspettarsi un intervento del NOE dei Carabinieri per verificare

la regolarità delle procedure adottate anche sui treni a percorrenza

nazionale ed interregionale, dovrebbero essere i nuovi vertici delle

Ferrovie dello Stato e il neoministro dei Trasporti in persona a

pretendere che tutto ciò finisca e ad adottare le misure necessarie

ed indifferibili perché non si vedano più scene come quella da noi

ripresa.